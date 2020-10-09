Камень с фасада здания рухнул на автомобиль в центре Киева

В центре Киева парковаться рядом с историческими зданиями может быть крайне опасно. Житель города показал последствия разрушения старинного здания в Михайловском переулке — обломки рухнули на стоявший поблизости автомобиль.

Очевидец уточнил, что, к счастью, люди не пострадали, все ограничилось повреждением крыла машины.

Напомним, исторические здания на Крещатике и в окрестностях постепенно ветшают, одно из зданий в центре Киева лишилось шпиля.

Фото Димитри Ралевски/Facebook

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