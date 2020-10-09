«Судя по ужасным побоям, сына жестоко пытали»

В Киеве разгорелся скандал вокруг Святошинского детского дома-интерната, у воспитанников которого обнаружили следы жутких побоев. Гематомы, синяки, многочисленные царапины — на пострадавших не осталось живого места. Фотографии избитых воспитанников в соцсетях опубликовали волонтеры. «О том, что произошло с этими ребятами-аутистами, свидетельствуют фотографии. Родители только на 13-й день узнали, что их детей, черных от побоев, привезли из больницы в интернат. И без ведома родителей отправили на экспертизу к проктологу. Все это время родственников этих детей на территорию интерната не пускали. Очевидно, ждали, когда побои сойдут и уже нельзя будет ничего доказать», — написала одна из волонтеров в Facebook. Родители пострадавших воспитанников, с которыми связались «ФАКТЫ», рассказали: на обследование к проктологу их детей повели из-за подозрения на изнасилование. Окончательных результатов медэкспертизы пока нет. Но есть побои и вопрос: где воспитанники интерната могли их получить? В самом интернате или в психиатрической больнице, где находились несколько месяцев? И почему от родителей все это пытались скрыть? Разбираясь в ситуации, «ФАКТЫ» выяснили, что в скандалы интернат попадает уже не впервые.

«Парня только привезли, пусть адаптируется в коллективе. Дайте ему пару недель»

Пострадавших воспитанников, чьи фото с побоями появились в соцсетях, уж нельзя назвать детьми. Им 19 и 20 лет. Они страдают сложной формой аутизма, совсем не разговаривают и не могут сказать, где и как получили свои гематомы.

— Они совершенно беспомощны, — объясняет двоюродная сестра пострадавшего парня Василиса. — Нашему Дане 19 лет, но он как ребенок. Не говорит и не может ничего объяснить даже жестами. Он такой с детства и всегда нуждался в особом уходе. Даня — сирота. Двенадцать лет назад умер его отец, а полтора года назад — и мать. Официально его опекуном является бабушка, но она живет в Кировоградской области и не может приезжать к нему по состоянию здоровья. Поэтому к Дане хожу только я. Он находится в этом интернате уже больше пяти лет, и до сих пор меня без проблем к нему пускали. Но в сентябре начали происходить странные вещи. Как только я узнала, что Даню 9 сентября привезли из психиатрической больницы имени Павлова (его, как и многих других воспитанников, периодически возят туда подлечить), приехала в интернат, чтобы его увидеть. Но меня не пустили: дескать, не положено, карантин. При этом родственников других детей пропускали. Я две недели пыталась прорваться к Дане, но бесполезно. А потом позвонила волонтер: «Вы сестра Дани? Знаете, что вашего брата сильно избили?» Более того — по словам женщины, некоторые травмы и трещины указывают на то, что брата могли изнасиловать!

Волонтер рассказала, что в таком состоянии Даню и еще одного мальчика привезли из психиатрической больницы. А руководство интерната, вместо того чтобы немедленно сообщить об этом родственникам пострадавших, почему-то решило все скрыть. Такое впечатление, что они ждали, пока сойдут побои.

Воспитательница говорит, что, увидев состояние Дани и еще одного мальчика, она сразу доложила об этом директору интерната. Та попросила прислать фотографии пострадавших. Воспитательница это сделала. После чего руководство интерната, по ее словам, приказало ей молчать и ничего не говорить опекунам детей. Даже пригрозили увольнением. Вероятнее всего, руководство учреждения пыталось избежать очередного скандала. Потому что в прошлом году администрацию интерната уже обвиняли в использовании детского труда.

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— Мне о произошедшем тоже сообщили волонтеры, — рассказал «ФАКТАМ» отец второго пострадавшего Андрей. — До этого сотрудники интерната, с которыми общался по телефону, несколько недель уговаривали меня к сыну не приезжать. Я хотел забрать Дениса домой сразу после того, как его выписали из психиатрической больницы. Позвонил в интернат, но услышал: «Давайте не сейчас. Парня только привезли, пусть адаптируется в коллективе. Дайте ему пару недель». Это сказал врач из интерната, и я поверил. Денис находился в этом учреждении уже десять лет, и до сих пор проблем не было. А тут волонтер присылает мне фотографии сына… Судя по этим побоям, Дениса жестоко пытали. Там и гематомы, и глубокие порезы, и трещины… Когда стал выяснять, что произошло, директор интерната заявила, что якобы сама об этом ничего не знала. Дескать, воспитатели ничего ей не сказали. Потом и вовсе прозвучали заявления, что ребята сами себе нанесли эти травмы. Но побои в таких местах, что нанести их себе самому невозможно физически. Там гематомы на ягодицах, на спине… Есть и травмы, которые дают основания подозревать, что было изнасилование. Не понимаю, где и кто мог такое сделать. Если это произошло в больнице, то почему руководство интерната так тщательно все скрывало? Я написал заявление в полицию.

«Мне дали понять, что, если буду продолжать „раздувать скандал“, могу остаться без работы»

«ФАКТАМ» удалось поговорить с воспитательницей Святошинского детского дома-интерната, которая первой обнаружила у пострадавших воспитанников побои.

— Увидев их, я была в ужасе, — признается воспитательница (женщина попросила не указывать ее имени. — Авт.). — Сразу скажу, что это тяжелые ребята. Они не разговаривают, мало на что реагируют и не могут себя защитить. И действительно могут нанести сами себе повреждения. Но совсем не такие, как те побои, с которыми их привезли из больницы. Такой ребенок может, к примеру, сам себя поцарапать. Но он будет монотонно царапать одно и то же место. И уж точно не сможет сам себя избить так, что останутся гематомы под коленями и на спине. Даня и Денис являются моими подопечными уже много лет, я хорошо знаю, как они себя ведут. Я встретила ребят в тот же день, когда их привезли из психиатрической больницы. Стала раздевать, чтобы искупать — и увидела этот ужас. Помимо гематом и порезов там еще были следы, похожие на ожоги. Раны были уже не свежие — судя по шрамам, с момента их нанесения прошло несколько недель. Я тут же побежала к нашим медработникам. Нашла сотрудника, который забирал ребят из больницы, но тот не смог ничего объяснить. Мне сказали, что в психиатрической больнице ребят якобы избили какие-то бомжи, с которыми они оказались в одной палате.

Расположение многих гематом на теле ребят свидетельствует, что сами себя они избить явно не могли

— Кому вы сообщили о случившемся?

— Директору, сразу же. Она заявила, что сама со всем разберется, но потом выяснилось, что родственников пострадавших ребят вообще никто ни о чем не уведомил. А меня стали обвинять в том, что я хочу раздуть скандал. Да разве в такой ситуации можно промолчать? Или если ребята не могут ничего рассказать, то над ними можно издеваться? Я не знаю, действительно ли они в больнице оказались вместе с какими-то бомжами или это у сотрудников больницы такие методы обращения с пациентами. Но на этих ребят невозможно было смотреть без слез. Кстати, однажды уже был случай, когда из психиатрической больницы нам вернули избитого ребенка. Это мальчик из другой группы. У него тоже были побои. Тогда инцидент замяли. А когда в этот раз я спросила директора интерната, почему она не уведомила о происходящем родителей детей, та заявила, что «для их диагноза это нормальное состояние». С каких пор гематомы и подозрение на изнасилование стали «нормальным состоянием»?! Мне же дали понять, что, если буду продолжать «раздувать скандал», могу остаться без работы.

Еще одна воспитательница подтвердила — дирекция интерната пыталась замять инцидент.

— Я работаю в интернате 13 лет, но в таком состоянии воспитанников вижу впервые, — рассказала «ФАКТАМ» эта женщина. — Вероятнее всего, там было изнасилование, потому что ребята еле ходят. Наших подопечных и раньше привозили из больницы в довольно запущенном состоянии — отросшие ногти, грязные волосы и т. д. Но таких побоев не было. Не знаю, что там в больнице с ними делали… Директор интерната заявила, что воспитательница звонить родителям детей не должна — мол, этот вопрос она берет на себя. В результате родителям обо всем сообщила волонтер (мама нашего воспитанника из другой группы). Когда она спросила у директора, почему та ничего не сказала родителям, директор ответила: «А зачем сообщать?» Теперь у директора позиция другая: якобы виноваты воспитатели, которые ни о чем ей не доложили. Хотя весь интернат знает, как директор подходила к моей коллеге и преду¬преждала ее: «Ты мне ничего не говорила, и я ничего не знала, понятно?» Сейчас обстановка в интернате накалена до предела. Самое ужасное, что пострадали ребята — и, похоже, никто не заинтересован в том, чтобы выяснять, кто и зачем с ними это сотворил.

Директор Святошинского детского дома-интерната Ирина Копотун обвинения в сокрытии этих фактов отрицает. Говорит, что сразу обратилась в полицию, а вот уведомить родителей пострадавших должна была не она, а воспитатели.

— Я не сразу узнала, в каком состоянии мальчиков привезли из больницы, — рассказывает Ирина Копотун. — Медперсонал интерната сначала сообщил мне, что с детьми все в порядке и они чувствуют себя удовлетворительно. О том, что у двух воспитанников есть побои, я узнала позже — и сразу позвонила на 102. Там открыли уголовное производство, детей отправили на экспертизу. А что касается родителей, то с ними в тесном контакте, как правило, находятся воспитатели. И, насколько мне известно, бабушке одного из мальчиков о ситуации сообщили. Почему не позвонили отцу второго воспитанника, к сожалению, уже выяснить нельзя. Но это должны были делать воспитатели. Я им этого не запрещала.

По словам директора, сейчас в интернате по поводу произошедшего проходит служебное расследование.

— Мы ждем результатов судмедэкспертизы, — говорит Ирина Копотун. — Ответ на вопрос, как ребята получили травмы, нужно искать не у нас, а в больнице, где они находились несколько месяцев. Сейчас больница обвиняет нас в том, что мы долго детей не забирали. Но этого нельзя было сделать из-за карантинных ограничений. А что там происходило в больнице, мы никак не можем знать.

«Дети со столь тяжелой умственной отсталостью должны находиться в другом учреждении — там, где способны с ними управиться»

«ФАКТЫ» обратились за комментариями в Киевскую психиатрическую больницу имени Павлова. Но там пролить свет на произошедшее тоже не смогли. В администрации больницы утверждают, что возвращали воспитанников в нормальном состоянии, о чем свидетельствуют результаты внутреннего расследования.

— Во время этих событий я был в отпуске, но со слов коллег знаю, что двух воспитанников интерната, о которых идет речь, выписали из нашей больницы 9 сентября, — сообщил «ФАКТАМ» заместитель директора Киевской психиатрической больницы имени Павлова Дмитрий Лебедев. — А пост в Facebook с фотографиями, где у детей были повреждения на руках и ногах, появился только 28 сентября. Мы готовы сотрудничать со следствием, мы ничего не скрываем. Эти двое воспитанников интерната находились в нашей больнице с февраля по сентябрь. Мы не раз пытались отправить их назад в интернат, но там под разными предлогами отказывались их принимать — то карантин, то врач в отпуске, то опять карантин… Наши сотрудники утверждают, что, когда 9 сентября этих ребят выписывали, у одного из них были только повреждения на руке, похожие на расчесы. Никаких гематом, синяков и прочего.

Версию о том, что пострадавшие лежали в больнице вместе с агрессивными бездомными, замдиректора категорически отрицает: «Ничего подобного не было. У нас они находились в абсолютно нормальных условиях. У этих ребят тяжелая умственная отсталость, в возбужденном состоянии они бывают непредсказуемыми. Иногда — агрессивными и даже способными к самоповреждениям. Наши сотрудники говорят, что один из них бил себя по голове, второй — сам себя царапал. Они могут и друг на друга накинуться. Поэтому мы старались разводить их по разным отделениям».

— Возможно, сотрудники больницы пытались их усмирить — и нанесли побои?

— Нет. Из материалов внутреннего расследования ясно, что при выписке только у одного из них были повреждения на левой руке. Больше ничего по состоянию на 9 сентября не было. Что потом происходило в интернате, мы не знаем. Посмотрим, что скажет об этих травмах экспертиза. Что же касается интерната, то думаю, что дети со столь тяжелой умственной отсталостью должны находиться в другом учреждении — там, где способны с ними управиться. Такие учреждения есть, например, в Киевской области.

Буквально в прошлом году Святошинский детский дом-интернат уже попадал в неприятный скандал. Тогда родители воспитанников обвиняли администрацию учреждения в эксплуатации детского труда и содержании подопечных в ужасных условиях. Канал «1+1» снял сюжет, в котором прозвучало, что выделенные на ремонт интерната 48 миллионов гривен куда-то исчезли. Воспитателей заставляли скидываться на стройматериалы, а воспитанников с аутизмом принуждали класть плитку и носить кирпичи. Также в сюжете упоминалось, что детей привлекали и к ремонту на даче у теперь уже бывшего директора интерната. Условия, в которых находятся воспитанники, тоже шокировали: ржавые душевые, ободранный линолеум, грязные подушки… После этого скандала директора интерната отстранили от должности. В полиции открыли уголовное производство по факту разворовывания бюджетных средств. Эти события происходили в июле 2019 года. С тех пор прошло чуть больше года — и вот новый, еще более громкий скандал.

В полиции ситуацию с побоями воспитанников комментируют осторожно. Подтверждают только факт открытия уголовного производства и говорят, что расследовать дело будут по месту нахождения психиатрической больницы, так как по предварительным данным воспитанники получили травмы именно там.

— Сейчас мы это дело передали в прокуратуру, а они перенаправят его в Подольское управление полиции Киева, — проинформировала сайт tsn.ua пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник. — Ребята действительно получили телесные повреждения, но не в интернате, а в больнице, где полгода проходили лечение. Здесь уже возникает вопрос к родителям: почему они не посещали детей регулярно, почему о побоях в полицию сообщили только 23 сентября? Именно в этот день к нам обратились один из опекунов и отец одного из воспитанников интерната. Когда мы спросили у воспитателя интерната, почему он не сообщил о синяках, мужчина заявил: в больнице ему якобы сказали, что это результат терапии.

Пока что Святошинский интернат обвиняет в произошедшем психиатрическую больницу. В больнице, как видно из комментариев дирекции, обвинения отрицают и намекают, что проблемы могут крыться в самом интернате. Неоспоримо в этой темной истории одно — что воспитанники действительно получили травмы. Впереди — расследование уголовного производства, проверка документов и экспертизы, результаты которых, возможно, помогут установить, что именно произошло с пострадавшими. Но вот сможет (и захочет?) ли следствие докопаться до истины? «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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