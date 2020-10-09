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Происшествия

Гонщик-нарушитель промчался по трассе Киев — Одесса с рекордной скоростью

18:25 9 октября 2020
мерседес

На трассе Киев — Одесса, похоже, установлен скоростной рекорд этого года. На участке в Черкасской области, где разрешены максимум 110 км/час, водитель черного Mercedes-Benz разогнался до 251 км/час, что подтвердили системы TruCam. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

скорость

Несмотря на более чем двукратное превышение разрешенной скорости, наказание для водителя будет не слишком строгим. На нарушителя выписан протокол по ч.3 ст. 122 КУоАП, штраф составит 510 гривен.

Скорость «Мерседеса» на одесской трассе впечатляющая, но патрульные вспоминают, что ловили и более дерзких нарушителей. Так, на Столичном шоссе в Киеве в ноябре 2019 года приборы отследили автомобиль, летевший со скоростью 288 км/час. Причем водитель разогнался, проигнорировав туман и плохую видимость.

Фото Олексій Білошицький/Facebook, motor.ru

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