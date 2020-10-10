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17-летняя девушка взрывала банкоматы в трех областях Украины

11:01 10 октября 2020
Банкомат

В Сумской области 10 октября полиция оперативно задержала злоумышленников, которые взорвали и пытались обокрасть банкомат. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области в Facebook.

«Сегодня, около четырех часов утра, сотрудниками уголовного розыска Главных управлений Национальной полиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции по силовой поддержке спецподразделения „КОРД“ задержали двух жителей Харьковской области при попытке совершения очередной кражи из банкомата», — сообщили в полиции.

«Злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя. Сейчас правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Винницкой области задержали банду, которая взрывала и обворовывала банкоматы по всей Украине. В ходе одного из нападений преступники — четверо братьев — завладели миллионом гривен.

Фото: полиция Сумской области

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