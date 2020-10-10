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Происшествия

В Запорожье копы едва отбились от кусающегося мужчины

12:55 10 октября 2020
запорожье

В Запорожье агрессивный мужчина при задержании покусал полицейских. Об этом инциденте рассказал запорожский телеканал TV5. Когда хулиган понял, что стадия уговоров закончилась и сейчас его силой доставят в полицию, он набросился на экипаж патрульных и стал кусать их за руки. Правоохранители усмирили дебошира с помощью газового баллончика, а потом все-таки доставили нарушителя порядка в отделение для установления личности и составления протокола.

Поводом для конфликта стал перегороженный наглухо проезд между домами. Мужчина, назвавшийся Георгом, объяснял, что преградил дорогу бетонными блоками, чтобы обезопасить детей и пожилых жильцов дома. Оппоненты ссылались на то, что из-за перегороженного проезда к дому не могут подъехать пожарные, скорая помощь, аварийные службы.

Полицейские, изучив документы, признали, что бетонные блоки в проезде были поставлены незаконно, а потому нарушитель был задержан.

Напомним, при похожих обстоятельствах недавно пострадали полицейские во Львове, а в Винницкой области дорожный патруль был искусан агрессивным водителем.

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