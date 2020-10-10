Кровавая разборка в кафе Днепра: шашлычник зарезал двоих посетителей

В Днепре 9 октября работник одного из кафе в ходе ссоры нанес ножевые ранения двум посетителям. Раненых госпитализировали, но они позднее умерли от полученных ранений, сообщает «Днепр оперативный».

Так, инцидент произошел поздно вечером в кафе на улице Костя Гордиенко. По имеющейся информации, у сотрудника данного заведения, который работает там шашлычником, возник конфликт с двумя посетителями кафе. Двое мужчин зашли в подсобное помещение кафе, где в ходе выяснения отношений шашлычник нанес им ножевые ранения.

Умершим было 51 и 56 лет. Работники Новокодакского отделения полиции в течение двух часов разыскали и задержали злоумышленника, им оказался 52-летний гражданин Азербайджана. По данному факту открыли уголовное производство по параграфу 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения, сообщает Информатор.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад другой гражданин Азербайджана зарезал украинского военнослужащего в киевском ресторане «Питер» во время драки.

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