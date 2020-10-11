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Происшествия

Мужчину убили возле киевского метро

14:24 11 октября 2020
Убийство

В Киеве 11 октября возле станции метро «Минская» мужчину забили насмерть. Человек еще некоторое время находился в сознании, но скончался через десять минут, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

Так, 25-летний парень «в наколках» спровоцировал драку с 50-летним мужчиной после простого вопроса, работает ли подземка.

Очевидцы говорят, что после драки парень забрал бутылку пива и ушел гулять дальше. Но полиции его удалось задержать. Также сообщается, что якобы нападающий предлагал полиции деньги.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы. Жуткий случай произошел в Бородянке. Мужчину избили настолько сильно, что он впал в кому и умер месяц спустя.

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