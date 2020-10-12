Скандальный судья Чаус «поменял статус» в розыске Интерпола

Судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на получении взятки в 150 тысяч долларов и хранившего деньги в трехлитровой банке, сняли с международного розыска.

Как сообщают «Українські новини», в базе Интерпола больше нет соответствующей красной карточки.

История с Николаем Чаусом, которому инкриминировали взяточничество, длиться с 2016 года. Правоохранители не смогли его задержать из-за статуса судьи, а к тому времени, когда парламент таки согласился на его задержание и арест, Чаус уже давно пребывал вне Украины.

В 2017 году Интерпол объявил беглого судью в международный розыск. В то время он совершенно свободно разгуливал по соседней Молдове.

Кстати, одно время официальный Кишенев обещал Киеву содействие в выдаче беглого судьи.

Так, об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду. «Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу», — сообщал Зеленский летом 2019 года.

Фото из Википедии.

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