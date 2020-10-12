28.15 / 28.37 33.02 / 33.46
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Скандальный судья Чаус «поменял статус» в розыске Интерпола

11:13 12 октября 2020
Интерепол

Судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на получении взятки в 150 тысяч долларов и хранившего деньги в трехлитровой банке, сняли с международного розыска.

Как сообщают «Українські новини», в базе Интерпола больше нет соответствующей красной карточки.

История с Николаем Чаусом, которому инкриминировали взяточничество, длиться с 2016 года. Правоохранители не смогли его задержать из-за статуса судьи, а к тому времени, когда парламент таки согласился на его задержание и арест, Чаус уже давно пребывал вне Украины.

В 2017 году Интерпол объявил беглого судью в международный розыск. В то время он совершенно свободно разгуливал по соседней Молдове.

Кстати, одно время официальный Кишенев обещал Киеву содействие в выдаче беглого судьи.

Так, об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду. «Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу», — сообщал Зеленский летом 2019 года.

Фото из Википедии.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Порошенко

Стало известно о состоянии здоровья Порошенко

Наташа Королева

Наташа Королева покраснела от интимного вопроса во время беседы о Тарзане

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер