28.15 / 28.37 33.03 / 33.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Авария на «смертельных» гонках в Коломые напугала людей

13:22 12 октября 2020
машина

В прошедшие выходные в Коломые (Ивано-Франковская область) на фестивале Drive for Life произошла авария, которая могла закончиться трагедией.

Во время соревнований автомобилей один из участников не справился с управлением и врезался в дерево. В это время стоящие вблизи трассы наблюдатели едва успели убежать.

Видео в сети опубликовала Кристина Коза. По словам женщины, большинство жителей не знали о гонках. Со зрителями никто не проводил инструктаж о правилах безопасности, для них не были определены места для наблюдения.



«Знаю, что гоночные трассы порой проходят сквозь города. Это серьезный спорт и люди для него тренируются. Но организация на дне», — пишет женщина.

К счастью, ни присутствующие, ни водитель автомобиля не пострадали.

В сети появились критические и возмущенные комментарии, вспомнили и предстоящие выборы.

Фото скриншот видеоfacebook.com/cristinagoat

468

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Санвер Никаэло

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер