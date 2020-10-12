Авария на «смертельных» гонках в Коломые напугала людей

В прошедшие выходные в Коломые (Ивано-Франковская область) на фестивале Drive for Life произошла авария, которая могла закончиться трагедией.

Во время соревнований автомобилей один из участников не справился с управлением и врезался в дерево. В это время стоящие вблизи трассы наблюдатели едва успели убежать.



Видео в сети опубликовала Кристина Коза. По словам женщины, большинство жителей не знали о гонках. Со зрителями никто не проводил инструктаж о правилах безопасности, для них не были определены места для наблюдения.

«Знаю, что гоночные трассы порой проходят сквозь города. Это серьезный спорт и люди для него тренируются. Но организация на дне», — пишет женщина.

К счастью, ни присутствующие, ни водитель автомобиля не пострадали.

В сети появились критические и возмущенные комментарии, вспомнили и предстоящие выборы.

Фото скриншот видеоfacebook.com/cristinagoat

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