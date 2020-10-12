Подростки устроили погром в киевском трамвае

В Киеве подростки разгромили трамвай, выломав в нем окно, а также напали на кондуктора.

Видео инцидента в сеть выложил в Telegram ресурс «Kievmap». На кадрах видно, что окно вместе с рамой лежит на тротуаре рядом со стоящим трамваем. На земле оказался один из подростков, которого задерживали полицейские.

Сообщается, что дебош устроили школьники 13−15 лет.

«По непонятным причинам дети начали избивать кондуктора, далее выбили окно в трамвае. Успокоить „героев“ удалось только полицейским», — говорится в сообщении.

Где именно произошел этот инцидент, не сообщается.

Позже стало известно, что это случилось в районе станции метро "Черниговская". По информации "Киева Оперативного", двое подростков решили устроить драку в трамвае. В процессе, выбили стекло и пытались убежать. "Попробовали «прыгнуть» и на патрульных, но были моментально и довольно жестко задержаны", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее в Николаеве разозленный пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса, которые не остановил транспорт на нужной мужчине остановке.

Иллюстративное изображение Peter H с сайта Pixabay.

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