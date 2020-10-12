Поджигателя в элитном районе Киева вычислили по камерам наблюдения

В Киеве задержали мужчину, который поджег дом в элитном районе Воздвиженка на Подоле. Личность поджигателя установили по камерам видеонаблюдения.

Как сообщили в столичной полиции, мужчина приобрел на заправке канистру с бензином, облил зажигательной жидкостью фасад здания и поджег зажигалкой. После совершенного он повредил кирпичом от мостовой две машины, которые стояли неподалеку.

По информации полицейских, о том, что неизвестный крушит машины недалеко от места пожара, им сообщили очевидцы. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека, а при общении с ними он признался, что поджег дом.

Поджигателем оказался 31-летний уроженец Донецкой области.

В полиции по факту поджога и повреждения машин открыли уголовные производства.

За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в этот же день в центре Киева другой мужчина поджег себя. Причиной такого поступка стала неразделенная любовь.

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