28.15 / 28.37 33.03 / 33.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Поджигателя в элитном районе Киева вычислили по камерам наблюдения

14:29 12 октября 2020
поджигатель

В Киеве задержали мужчину, который поджег дом в элитном районе Воздвиженка на Подоле. Личность поджигателя установили по камерам видеонаблюдения.

Как сообщили в столичной полиции, мужчина приобрел на заправке канистру с бензином, облил зажигательной жидкостью фасад здания и поджег зажигалкой. После совершенного он повредил кирпичом от мостовой две машины, которые стояли неподалеку.

По информации полицейских, о том, что неизвестный крушит машины недалеко от места пожара, им сообщили очевидцы. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека, а при общении с ними он признался, что поджег дом.

Поджигателем оказался 31-летний уроженец Донецкой области.

В полиции по факту поджога и повреждения машин открыли уголовные производства.

За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в этот же день в центре Киева другой мужчина поджег себя. Причиной такого поступка стала неразделенная любовь.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Санвер Никаэло

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер