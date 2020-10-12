Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Погибшая сотрудница Посольства США в Украине Санвер Никаэло получила смертельную травму в результате столкновения с поездом во время утренней пробежки.

Версию Нацполиции Украины подтвердили и американские следователи, передает Telegram-канал «Силовой».

Сообщается, что вскрытие трупа проводилось в США в присутствии украинских экспертов.

Американские криминалисты также склоняются к версии о том, что Санвер перебегала железнодорожные пути в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Напомним, погибшая — супруга военного атташе и мать четверых детей. Женщину нашли в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Киеве. Прохожие обнаружили сотрудницу посольства США с травмой головы. Потерпевшая была доставлена в больницу, но в результате полученных травм скончалась.

Фото strana.ua

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