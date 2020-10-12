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Происшествия

Голый "человек-паук" в Николаеве озадачил сеть

16:49 12 октября 2020
Спайдермен

Жители Николаева активно обсуждают необычное поведение мужчины, который по проводам перебирался с крыши одной многоэтажки на другую.

Как передают «Новости Николаева», верхолаза заметили в микрорайоне «Соляные». Отмечается, что мужчина несколько раз перелезал по проводам между домами 79-а и 81-а на проспекте Героев Украины 79А и 81А. Похоже, что мужчина был без одежды и в неадекватном состоянии.

«Возвращение человека-паука домой часть первая», — написал под постом один из интернет-пользователей. «Обычный квест местного из «Соляных», — добавил второй.

Иллюстративное изображение congerdesign с сайта Pixabay.

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