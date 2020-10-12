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Происшествия

В Одессе уволили учительницу, ругавшую школьницу за общение на украинском языке

19:04 12 октября 2020
девочка плачет

Учительница рисования Одесской гимназии № 4 накричала на ученицу за общение на украинском языке во время урока. Метод общения и крайне недоброжелательный тон преподавателя довели 10-летнюю девочку до слез.

Скандал по поводу этого инцидента начался, когда в сеть попала аудиозапись «нестандартной» беседы учительницы и ученицы. (Сразу же следует заметить, что других взрослых на уроке не было, в сеть выложен лишь фрагмент записи, которую кто-то вел «втихую»).

Слышно, как учительница упрекает девочку за то, что та забыла альбом для рисования, не подготовилась к уроку и общается на украинском языке. Также женщина заявила, что таким образом девочка «ставит себя выше других, так как владеет украинским языком», велит украиноговорящей ученице встать и заявляет, что ей не нравится тон ребенка.

В то же время сам педагог срывается на крик, когда девочка расплакалась, учительница пытается ее успокоить и говорит: «Не плачь, я просто неверно тебя поняла…»

В конце разговора она даже попыталась помириться с ученицей, отметив, что «уже шестой урок подряд, а потому голова идет кругом». Кроме того, она неоднократно попросила ребенка перестать плакать, так как не любит слез, и обещала «не ставить двойку и ничего не писать в дневнике».

В комментариях — волна возмущения высказываниями и действиями учительницы: «Тварь, а не учительница. Даже я плакала!», «Это буллинг», «Освободить ее немедленно»…

Также в сети озвучены фамилия и имя педагога — Пирогова Раиса Николаевна.

Достоверность этих данных подтвердила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Едена Буйневич, которая возмущена произошедшим:

«Поступок учительницы аморален, она общалась недопустимым тоном, который нанес ущерб эмоциональному состоянию ребенка. Таким поведением преподавательница грубо нарушила законы «Об общем среднем образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»

Ребенка довели до слез, и другие дети в классе были вынуждены заступаться за девочку… Такое поведение является несовместимым с должностью учителя — это однозначно. И, если это сопоставить с содержанием речи, то решение директора об увольнении учителя, — абсолютно понятно", — отметила Буйневич. Она уточнила, что директором гимназии принято решение об увольнении учительницы по ст. 41, п. 3 КЗОТ — «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Сейчас ожидается издание соответствующего приказа, а также последующее обращение в правоохранительные органы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Харьковской области, где в школе педагог ударила ученицу учебником по голове.

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