Задержанным в Киеве поджигателем оказался известный человек

В Киеве опознали поджигателя, от рук которого пострадал дом на столичной Воздвиженке и припаркованные рядом машины. Хулиган оказался известной личностью. Как сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, задержанного 31-летнего Ярослава Е. в творческих кругах знали, как диджея, композитора, музыкального продюсера, работающего под псевдонимом Jarr. Среди киевских активистов Jarr также был известен, но уже как общественный деятель и предприниматель.

Патрульные полицейские сообщили, что при задержании у мужчины обнаружили пакеты с неким растительным веществом и таблетки, предположительно, с наркотическим действием. Гражданин признался, что это именно он поджег дом на Воздвиженской, а потом забросал камнями автомобили.

Расследованием занимается Подольское управление полиции. Хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, вычислить хулигана помогли камеры видеонаблюдения и свидетели, запомнившие приметы поджигателя.

Фото поліція Києва/Facebook

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