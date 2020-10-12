28.16 / 28.37 33.05 / 33.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Задержанным в Киеве поджигателем оказался известный человек

21:09 12 октября 2020
задержанный

В Киеве опознали поджигателя, от рук которого пострадал дом на столичной Воздвиженке и припаркованные рядом машины. Хулиган оказался известной личностью. Как сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, задержанного 31-летнего Ярослава Е. в творческих кругах знали, как диджея, композитора, музыкального продюсера, работающего под псевдонимом Jarr. Среди киевских активистов Jarr также был известен, но уже как общественный деятель и предприниматель.

Патрульные полицейские сообщили, что при задержании у мужчины обнаружили пакеты с неким растительным веществом и таблетки, предположительно, с наркотическим действием. Гражданин признался, что это именно он поджег дом на Воздвиженской, а потом забросал камнями автомобили.

Расследованием занимается Подольское управление полиции. Хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, вычислить хулигана помогли камеры видеонаблюдения и свидетели, запомнившие приметы поджигателя.

Фото поліція Києва/Facebook

344

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Сергей Глушко

Нервы сдали: Тарзан попал в реанимацию после интервью Собчак

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

микитенко

Позывной Ворон: стало известно имя мужчины, совершившего самосожжение на Крещатике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер