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Происшествия

В Киеве неадекват пытался на публике выколоть себе глаз

23:15 12 октября 2020
мужчина

В Киеве возле станции метро «Минская» заметили неадекватного мужчину. Как сообщает Киев Оперативный, гражданин посреди оживленной площади попытался порезать вены, а потом решил выколоть себе глаз.

Прохожие бросились на помощь и сумели обездвижить неадеквата, пока не приехала бригада «скорой». Очевидцы говорят, что мужчина напоминал человека под воздействием наркотиков.

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Напомним, ранее в Киеве поймали мужчину, пребывавшего в неадекватном состоянии и громившего машины.

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