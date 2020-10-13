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Происшествия

Стало известно о состоянии поджегшего себя на Крещатике бойца АТО

11:32 13 октября 2020
микитенко

Ветеран АТО Николай Микитенко (позывной Ворон), устроивший самосожжение на Крещатике в ночь на 11 октября, все еще находится в ожоговом отделении. Мужчина получил ожоги 98% поверхности тела, и состояние очень тяжелое. Об этом сообщил в Facebook волонтер Серж Марко (Александр Карпюк).

«В очень тяжелом состоянии в больнице. Глубокие ожоги. 98% повреждения тканей. Вряд ли выживет… Сидим с Натальей Воронковой перед ожоговым и не знаем. что друг другу сказать», — рассказал волонтер.

Напомним, «ФАКТЫ» пообщались с волонтером организации «Волонтерская Сотня Доброволя» Натальей Воронковой, которая лично знала Микитенко. Наталья считает, что ключевым фактором, приведшим к трагедии, стало негативное отношение со стороны властей к ветеранам АТО. Об этом в статье «Позывной Ворон: стало известно имя мужчины, совершившего самосожжение на Крещатике».

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