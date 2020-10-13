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Происшествия

Убившая новорожденную дочь львовская студентка осталась на свободе

13:14 13 октября 2020
ребенок

Лычаковский районный суд Львова признал виновной 20-летнюю студентку одного из местных вузов Наталию Я. (имя изменено, — Авт.) в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Из источников стало известно, что речь идет о студентке Украинской академии книгопечатания.

«29 февраля 2020 года, находясь в ванной комнате съемной квартиры, обвиняемая самостоятельно, без помощи медиков и посторонних лиц родила девочку, которая была жива и жизнеспособна, — говорится в судебных документах. — Сразу после родов у Наталии возник умысел убить своего ребенка. Она достала из себя плаценту, перерезала ножницами пуповину, положила девочку в полиэтиленовый пакет и завязала его, тем самым лишив возможности ребенка самостоятельно дышать. Согласно выводам экспертов, смерть новорожденного наступила в результате механической асфиксии в замкнутом пространстве».

Чтобы скрыть совершенное убийство, пакет с трупом ребенка девушка засунула в рюкзак и спрятала его в шкафу. 1 марта соседки Наталии по квартире обнаружили этот жуткий тайник. Они вызвали «скорую», а уже медики — полицию.

На судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью. Оправдываясь, горе-мать уверяла, что посчитала ребенка мертворожденным. Тем не менее, суд счел доказанной вину Наталии в умышленном убийстве новорожденного.

Назначая наказание, суд учел молодой возраст обвиняемой, отсутствие судимостей и сведений о лечении в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Смягчающими обстоятельствами также стали искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Исходя из этого, суд назначил обвиняемой наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком также в один год.

Фото pixabay.com

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