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Происшествия

Кандидат в депутаты сбила ребенка на "проклятом" переходе в Борисполе: момент попал на видео

16:10 13 октября 2020
Пешеходный переход

В Борисполе на пешеходном переходе, который местные жители называют «проклятым» из-за частых ДТП, водитель на большой скорости сбила девочку — ребенок несколько метров пролетел по воздуху.

Видео (18+) опубликовало издание «vBoryspoli», упомянув о переходе возле кинотеатра.

На записи видно, что автомобили останавливаются перед пешеходным переходом, по которому идут люди, а одна из машин, не сбавляя скорости, сбивает девочку. Проехав несколько метров, авто останавливается, из него выходит водитель. Похоже, что это была женщина.

В комментариях под этим видео жители Борисполя сетуют на то, что на этом «проклятом месте» никак не могут установить светофор.

Информацию о том, что за рулем находилась женщина, подтверждает «telegra.ph». Со ссылкой на свои источники издание пишет, что водитель — кандидат в депутаты Киевсовета, муж которой работает в органах прокуратуры.

Пострадавшую — 11-летнюю девочку — увезли в бориспольскую больницу. По некоторым данным, у нее сломана ключица. А на страничке «Борисполь для всех» в соцсетях сообщают о травмах средней степени тяжести и том, что угроз жизни ребенка нет.

Изображение Olga Efimkina с сайта Pixabay.

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