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Происшествия

Важный чиновник из ГБР лишился служебного автомобиля из-за угонщиков, — СМИ

17:11 13 октября 2020
Важный чиновник из ГБР лишился служебного автомобиля из-за угонщиков,&nbsp;— СМИ

В ночь на вторник, 13 октября, в Киеве был угнан служебный автомобиль Toyota Camry из автопарка Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно источнику #Букв, инцидент произошел на охраняемой стоянке по улице Радунская, 9.

Авто пользовался начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александр Панов.

О пропаже Toyota ее водитель сообщил в полицию около 7:00, однако еще в 4:00 автомобиль видели на улице Пуховской.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым угон авто будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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