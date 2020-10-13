16-летний подросток погиб, пытаясь спасти унесенных в море парней
Несмотря на середину осени, на юге страны пока довольно тепло, и отдыхающие все еще купаются в море. Во вторник, 13 октября, на Центральном пляже города Черноморска (под Одессой) волной унесло двух молодых людей.
«Их уносило в море все дальше и дальше, — говорят очевидцы. — Самостоятельно выбраться на берег они не могли. В какой-то момент раздались крики о помощи, и в воду бросился за ними еще один парнишка».
Однако добровольного спасателя унесло дальше, нежели двоих утопающих. Общими усилиями спасатели, полицейские и добровольцы вытащили и их на берег. Но откачали только первую «двойку». За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти его не удалось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черноморске из моря достали неразорвавшийся снаряд.
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Фото — скрин с видео IT3
Видео IT3365
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