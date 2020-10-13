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На Крещатике спецназ провел жесткое задержание со стрельбой: в сети появилось видео инцидента

19:49 13 октября 2020
На Крещатике спецназ провел жесткое задержание со стрельбой: в сети появилось видео инцидента

В центре Киева спецназ полиции КОРД во вторник, 13 октября, со стрельбой проводил задержание подозреваемых в серии разбойных нападениях. Так, во вторник, 13 октября, они отобрали сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки.

Как сообщил LIGA.net заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, жертвами злоумышленников становились так называемые «валютчики».

Фото и видео с места инцидента появилось в городском паблике Киев Оперативный.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

Момент задержания

Фото Национальной полиции

Как разъяснила Национальная полиция, злоумышленники оказали сопротивление, пытались сбежать, протаранив четыре транспортных средства и создавали аварийную ситуацию. Все это вынудило бойцов КОРДа применить табельное огнестрельное оружие.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, злоумышленниками оказались выходцы из Грузии Пипия Ромео, 1975 года рождения, и Данелия Гиа, 1976 года рождения.

По его информации, они уже не раз разбойничали в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления.

Напомним, 11 октября в центре Киева также гремели выстрелы — переполох устроила колонна машин с иностранной символикой.

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