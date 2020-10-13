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Происшествия

ГБР задержало сотрудницу прокуратуры Киева, сбившую ребенка на переходе в Борисполе

20:29 13 октября 2020
Авто прокурора

Следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудницу одного из управлений прокуратуры Киева, которая 13 октября на своем Mersedes сбила ребенка на пешеходном переходе в Борисполе.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании предупредительной меры.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора, сообщили в пресс-службе ГБР.

Также здесь отмечают, что на момент совершения ДТП его виновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, пострадавшую — 11-летнюю девочку — госпитализировали в бориспольскую больницу. По предварительной информации, она получила травмы средней степени тяжести, угроз жизни ребенка нет.

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ГБР задержало сотрудницу прокуратуры Киева, сбившую ребенка на переходе в Борисполе

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