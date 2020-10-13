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Происшествия

Уголовник, военный и бывший боец добробата: СБУ обезвредила группу торговцев оружием и взрывчаткой

22:04 13 октября 2020
Задержание подозреваемого

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства. Часть из них была реализована накануне Дня защитника Украины.

Как выяснили представители спецслужбы, в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов, а организатором — уроженец Житомирщины, который координировал подельников, …находясь под стражей в Киевском и Черкасском СИЗО.

Своих клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

В рамках уголовного производства оперативники провели 7 оперативных закупок, задокументировав факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств. В частности, в Киеве один из участников группировки продал оперативникам трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором и 17 сигарет со встроенной взрывчатым веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которая относится к разряду веществ с высокой взрывчатостью (считается в разы опаснее тротила). Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления находятся в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

Передача заказчику взрывчатых веществ осуществлялась злоумышленниками и через закладки. Так, на Львовщине в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую «Хатабку». А на Киевщине в одном из парков заказчика дожидались 8 сигарет с веществом ГМДТ.

Также зафиксирована попытка продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

Финальным же этапом операции стало задержание злоумышленников при сбыте нескольких самодельных устройств и 3 боевых гранат.

В настоящее время правоохранители проводят 13 одновременных обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском СИЗО.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, а задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления.

Напомним, в конце августа под Харьковом нашли внушительный схрон боеприпасов, их хозяина установить так и не удалось.

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