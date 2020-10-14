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Происшествия

Умер поджегший себя на Крещатике боец АТО

10:50 14 октября 2020
Николай Микитенко

Утром в среду, 14 октября, умер позывной Ворон — ветеран Николай Микитенко, который поджег себя в центре Киева.

«14.10.2020 в 8:45 остановилось сердце Отца, Брата, Мужчины, Побратима, Героя Украины Николая Микитенко», — сообщает в социальных сетях Дмитрий Микитенко.

Напомним, что ветеран поджег себя 11 октября. Перед самосожжением он опубликовал на своей страничке в соцсетях несколько постов, осуждающих политику президента в отношении участников боевых действий.

Дочь Николая Микитенко Юлия опубликовала в память об отце строки Василя Стуса, которого перед самоподжогом вспоминал ветеран:


«Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь».

Николай Микитенко получил ожоги почти 100 процентов тела. За пять минут до самоподжога он опубликовал такой пост: «Сейчас 3−25. Мне очень хочется, чтобы Украина была самостийной…»

Фото Николая Микитенко из соцсетей.

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