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Происшествия

В Киеве рецидивист обворовал жилище советника посольства США

17:35 14 октября 2020
задержание

В среду, 14 октября, в Киеве сотрудники Нацполиции раскрыли кражу из частного дома иностранного дипломата, в котором тот живет вместе с семьей.

Столичные правоохранители изучили улики на месте происшествия и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Получив информацию о правонарушителе, они вскоре вышли на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, нашли похищенные вещи.

Вора задержали. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Силовой», кражу в ночь на 12 октября в Шевченковском районе Киева совершил ранее судимый гражданин Могиленко. Он обокрал частный дом, который нанимает политический советник посольства США в Украине Дэвид Холмс. Вор забрал 2,5 тысячи гривен, $ 300, а также ноутбук дипломата.

«Наши источники сообщают, что за банальной кражей, скорее всего, стоит негласное проникновение (вероятно иностранных спецслужб). В ближайшие дни дипломат сменит место жительства», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice

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