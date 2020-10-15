«Фонтан» из прорвавшейся трубы в Черновцах впечатлил соцсети

В сети ехидными комментариями отозвались на коммунальную катастрофу в Черновцах, где прорвало только что отремонтированный участок трубопровода — поток был настолько сильным, что вода поднималась на несколько десятков метров и рассыпалась причудливыми струями.

Видео выложили на страничке «Стоп хам Буковина». Интернет-пользователи активно его комментировали.

А такое видео «черновицкого фонтана» публикует «Чернівецький Промінь»

Тем временем начальник «Черновцыводоканала» Борис Максимюк в комментарии «Молодому буковинцю» заявил, что при запуске системы «не выдержал» отремонтированный участок: «Мы снова отключаем дома от водоснабжения. Уже созвонились с фирмой, которая поставляет трубы. Они обещают ее доставить в Черновцы. И тогда снова будем выполнять ремонтные работы».

Своими силами поврежденный участок местным ремонтникам починить не удалось. Борис Максимюк пояснил, что «работы сложные» и что «невозможно соединить пластиковую трубу с металлической». Сколько времени займет ремонт, пока что не известно. Не исключено, что часть Черновцов будет сидеть без воды несколько дней.

«В районе проспекта Независимости, где прорвало трубу, сейчас есть много новостроек. Когда их строили, подрядчик решил перенести водопроводную трубу, но работы выполнил с нарушением. Вместо прямого участка водопровод сделали в виде буквы „Г“. Колено, на котором держалась труба, не выдержало и треснуло», — добавил начальник «Черновцыводоканала».

Напомним, что весной и летом этого года Черновцы серьезно страдали от паводков. Вода сильно поднялась и, в частности, затопила рынок областного центра. Да так, что мужчине удалось поймать прямо на рынке полукилограммового карпа.

Иллюстративное изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay.

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