В Киеве оборвался лифт с бригадой скорой помощи: врачей вытаскивали спасатели

В Киеве снова дало о себе знать износившееся лифтовое оборудование в домах. 14 октября в многоэтажке на улице Литинской (район ДВРЗ) оборвался лифт, куда за несколько минут до этого зашла бригада «скорой». Как сообщил Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева, кабина подъемника сорвалась с высоты пятого этажа, но, к счастью, на втором этаже сработало аварийное торможение, и лифт остановился.

Несмотря на то, что худшего удалось избежать, выбраться из лифта самостоятельно медики не могли — к ним пришлось вызывать бригаду спасателей. Те оперативно прибыли на место, сумели открыть двери лифта и через узкую щель извлекли людей из кабины. В Центре экстренной медпомощи говорят, что участники истории с оборвавшимся лифтом не пострадали, все ограничилось стрессом.

Тем временем в квартире на восьмом этаже медиков дожидалась пациентка в критическом состоянии. Именно к ней и спешили врачи, оказавшиеся заблокированными в лифте. Семья вызвала «скорую», поскольку женщина потеряла сознание, а изо рта пошла пена. К пострадавшей приехала другая бригада экстренной помощи и оказала первую помощь.

Напомним, в Киеве насчитывается около 20 тысяч лифтов, и часть из них исчерпала свой ресурс. Так, в Дарницком районе Киева после обрыва лифта пострадали женщина с ребенком. В том же районе сломавшийся механизм кабинки чуть не утянул за собой коляску с младенцем.

Фото pixabay.com

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