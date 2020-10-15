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Происшествия

В пострадавшей от взрыва квартире дома на Позняках нашли взрывчатку, владелец жилья задержан

17:52 15 октября 2020
взрыв в доме

Спустя три месяца после взрыва в многоэтажке на киевских Позняках спасатели занялись тщательным осмотром полуразрушенного дома и возвращением вещей пострадавшим семьям. Уже на следующий день после начала работ спасателей ждал неприятный сюрприз. Как сообщили в КГГА, в одной из квартир был найден склад нелегального оружия. Владельца жилья задержали.

«Киевская служба спасения» уведомила, что обнаружила у гражданина богатый арсенал: пистолеты, ружья, боеприпасы к ним. Найдены также емкости со странным веществом, предположительно взрывоопасным. Все найденное передано в полицию для проведения экспертизы.

пистолеты

Напомним, взрыв в доме на Позняках случился в июне 2020 года. Пострадавшие пожаловались, что спустя три месяца так и не получили новое жилье и не могут забрать вещи из разрушенных квартир. 10 октября стало известно, что дом начали укреплять.

Фото DronariumUkraine/Facebook, kyivcity.gov.ua

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