Ребенка, получившего в детсаду тяжелую травму головы, воспитатели уложили спать, даже не оказав помощь

В одесском дошкольном учреждении 4-летняя девочка во время прогулки получила перелом кости черепа, ушиб и сотрясение головного мозга, но воспитатели вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, просто уложили ребенка спать.

ЧП случилось во дворе детского сада № 26, что в Малиновском районе Одессы, во время прогулки детей на свежем воздухе. Девочка упала на площадке (по некоторым сведениям, с турника) и получила серьезную черепно-мозговую травму.

Сотрудники детсада не вызвали «скорую». Они позвонили матери ребенка на мобильный, но женщина работает в специализированном закрытом учреждении и не смогла ответить. На имевшийся стационарный телефон по месту работы мамы никто не звонил. Отцу, номер мобильного которого также есть в детсаду, тоже не пытались дозвониться.

Когда он вечером забирал дочь из детсада, поставили перед фактом: ребенок упал и получил травму головы. На вопрос, почему не сообщили о ЧП, получил ответ, что маме не дозвонились. Воспитатель посоветовала понаблюдать за ребенком, а в случае проблем обратиться к врачу, но ни в коем случае не сообщать, что ребенок получил травму в саду.

«Со стороны работников детского сада была оказана следующая „помощь“: предложили ребенку обед, который он благополучно вырвал, после чего отправили спать раньше всех детей. Отец забрал девочку через семь часов после того, как она получила травму. Дома состояние ухудшилось, и ребенка повезли в детскую областную больницу. Там сделали компьютерную томографию головного мозга. Врачи поставили диагноз: линейный перелом затылочной кости, еще ряд травм мозга…» — рассказала мама ребенка.

Девочку срочно госпитализировали, она находится в больнице вместе с мамой. По словам отца, ребенок получил травму из-за недосмотра персонала детсада. При этом воспитатели, видевшие, что девочка упала с высоты и ей стало плохо (была сильная тошнота, девочка постоянно жаловалась на головную боль), не приняли мер, чтобы ребенку была оказана медицинская помощь. Зато, как утверждает отец, «сразу же стали поступать беспрерывные звонки от воспитателей, медперсонала, от заведующей детсадом — с просьбой не предпринимать никаких мер в их отношении».

Социальные сети буквально взорвались от возмущения и негодования.

«Ни в коем случае не спускать на тормозах… — советует Олег Шепеля. — Не идти на сделку с ними. Это не халатность, это — преступление».

«Страшно представить чем это все могло закончится, если бы образовалась гематома! Там счет на минуты идет!» — пишет Оксана Саченко.

«Обязательно записывайте все угрозы, просьбы, мольбы работников сада не поднимать шумихи, это будет доказательством в суде», — советует Юлия Молокова.

«Мама ведет себя очень корректно, — пишет Евгения Белосевич. — Она не кричит о том, как вообще мог ребенок упасть (такое, к сожалению, может случится с каждым). Она возмущена именно отсутствием медицинской помощи со стороны работников сада. Скорую помощь они обязаны были вызвать!»

«Бездействие персонала детсада может привести к инвалидности ребенка в дальнейшем!!! — считает Зоя Ушакова. — Надо их всех привлекать к уголовной ответственности по ст. УК «Оставление в опасности».

«Боясь за свою шкуру, не вызвали „скорую“, — пишет Вячеслав Лебедев. — У моего сына был линейный перелом височной и теменной кости, безосколочный. Это долгий и мучительный процесс для ребенка…»

«У нас в саду сын сломал руку утром. Нам сообщили, что болит ручка, в 16:30, — делится Вероника Ширяева. — Весь день ребенок мучился, а итог — перелом со смещением».

Происшествие прокомментировала директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич: «Ситуации, когда травмируются дети, периодически случаются на прогулках в детских садах или других учреждениях образования, но реакция взрослых должна быть совсем другой». Чиновница отмечает, что имеется четкий алгоритм предоставления первой помощи, сообщения родителям, обращения в медицинские учреждения.

«В данный момент мы объективно видим, что это выполнено не было. Какие для этого были причины, какую работу выполнили сотрудники учреждения, а что не выполнили, мы узнаем во время служебной проверки», — сказала Буйневич.

Как сообщили в полиции, «персонал детского учреждения подтверждает, что с ребенком произошел досадный случай во время прогулки с группой».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Начато досудебное расследование.

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