В Запорожье обстреляли автомобиль с кандидатами в депутаты горсовета

В Запорожье обстреляли автомобиль кандидатов в депутаты. Случилось это около 18 часов в Коммунарском районе города на улице Частной. Полицией установлено, что пуля попала по зеркалу с пассажирской стороны, затем отрикошетила в боковое стекло. Повреждения ограничились правым пассажирским окном, никто из находившихся в автомобиле не был ранен.

В автомобиле ехали кандидаты в горсовет от партии «За майбутнє» Сергей Кирик и Татьяна Лазаревич. На месте работает полиция.

Ведется осмотр места происшествия. Пока полицейские не выдвигали предположений, кто был целью напавших.

Фото zp.npu.gov.ua

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