28.24 / 28.43 32.98 / 33.39
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Драгер зашкалило: под Киевом патрульные поймали полумертвого мотоциклиста

22:49 15 октября 2020
драгер

На трассе Киев — Харьков в районе Борисполя патрульные остановили мужчину на мопеде и решили проверить нарушителя на алкотестере. Судя по фото, сделанному полицейскими, прибор во время экспертизы зашкалило. Если верить показаниям Drager, то водитель перед поездкой успел принять смертельную дозу спиртного.

В присутствии двух свидетелей было зафиксировано, что содержание алкоголя в организме намного превышало те 5 промилле, которые прибор способен измерить. Такая доза гипотетически возможна после выпитого литра водки.

На мертвецки пьяного водителя составлен протокол. Также патрульные зафиксировали, что на мопеде не было номеров, а хозяин транспортного средства не потрудился надеть шлем перед поездкой. Согласно отчету полицейских, мопед был изъят и передан другому водителю.

Напомним, до сих пор рекордным опьянением считалось 5 промилле. Нарушителя поймали в Киевской области. Водитель с трудом мог говорить, но пытался отрицать факт употребления им алкоголя.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
павел воля

"Примерный семьянин" Павел Воля вляпался в скандал с малолеткой-эскортницей

карантин дети

Восемь областных центров в "красной" зоне с 19 октября

анализ крови

Ученые доказали, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от группы крови: кто в зоне риска

драгер

Драгер зашкалило: под Киевом патрульные поймали полумертвого мотоциклиста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер