28.25 / 28.44 32.92 / 33.33
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Волонтера-агитатора ударили восемь раз ножом в Киеве

12:59 16 октября 2020
Нож в руке

Участник АТО, агитатор-волонтер, которого 14 октября ранили в Соломенском районе Киева, получил восемь ударов ножом.

Об этом в Telegram-канале сообщает мэр столицы Виталий Кличко. «При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать», — пишет столичный городской голова.

По словам Виталия Кличко, медики успели вовремя оказать помощь — счет шел буквально на минуты. «И полиция сработала оперативно. Напавшего задержали в тот же вечер. Ему уже сообщили о подозрении», — добавил он.

Иллюстративное изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

296

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес и Даниил Привалов

Сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов: «У отца нет инсульта и остальной чуши, на которой спекулируют его противники»

Павел Воля

В скандале вокруг Паши Воли и Даши Ивановой всплыл нюанс

Известного бизнесмена убили при ограблении дома под Львовом

Известного бизнесмена убили при ограблении дома под Львовом

трибушная

«Вопрос про каннабис в медицинских целях – просто преступление», — Елена Трибушная

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер