Волонтера-агитатора ударили восемь раз ножом в Киеве

Участник АТО, агитатор-волонтер, которого 14 октября ранили в Соломенском районе Киева, получил восемь ударов ножом.

Об этом в Telegram-канале сообщает мэр столицы Виталий Кличко. «При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать», — пишет столичный городской голова.



По словам Виталия Кличко, медики успели вовремя оказать помощь — счет шел буквально на минуты. «И полиция сработала оперативно. Напавшего задержали в тот же вечер. Ему уже сообщили о подозрении», — добавил он.

Иллюстративное изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

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