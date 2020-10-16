Большинство обманутых — пенсионеры: телефонные мошенники из колонии выманили у людей свыше миллиона гривен

Группа заключенных, отбывающих срок наказания в Винницкой исправительной колонии № 86, выманивала деньги у доверчивых граждан. За непродолжительное время злоумышленники получили от людей со всей Украины более миллиона гривен. Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам уголовных наказаний и пробации Минюста Украины, своих жертв рецидивисты (в колонии содержатся преступники, повторно отбывающие наказание) находили в соцсетях, мессенджерах, на сайтах объявлений.

«Вашу банковскую карту взломали. Срочно примите меры, чтобы не потерять все средства»

— Более полугода назад сотрудники Винницкой исправительной колонии № 86 обратили внимание на пятерых заключенных, которым родственники передавали солидные передачи. Группу взяли в разработку, — сообщили «ФАКТАМ» в Центрально-Западном межрегиональном управлении по вопросам уголовных наказаний. — Оказалось, что все пятеро подозреваемых занимались телефонным мошенничеством, выманивая у граждан деньги. Своих жертв находили через социальные сети, системы Геоконтакт, на сайтах ОЛX, «Розетка», в мессенджерах Вайбер, Телеграм и так далее. То есть на ресурсах, где люди, как правило, указывают номера своих мобильных телефонов.

Этим и воспользовались мошенники. Они раздобыли запрещенные в местах лишения свободы мобильные телефоны и стартовые пакеты с выходом в интернет. Звонили своим жертвам с телефонов нескольких операторов — «Киевстар», МТС, «Лайф», «Укртелеком». Использовали даже телефон со стационарным номером в Днепропетровской области. В целях конспирации постоянно меняли номера.

В разговоре с жертвой, к которой обращались по имени-отчеству, как правило, представлялись сотрудниками службы безопасности «ПриватБанка». А затем вежливо и участливо озвучивали «легенду» примерно такого содержания: «У вас есть карточка нашего банка? Зарплатная, пенсионная, кредитная (или: вы продаете (покупаете) телевизор, холодильник, машину и т. д. )? Сейчас вашу банковскую карточку взломали мошенники и снимают с нее деньги. Вам надо срочно предпринять меры, чтобы не потерять все средства. Поэтому немедленно перечислите определенную сумму на такой-то номер карточки нашей службы. Когда деньги окажутся у нас, мы тут же заблокируем вашу карту, и у преступников не будет шансов украсть у вас все. Комиссию за операцию оплачиваем мы, а после предотвращения преступления вернем вам и деньги, которые вы переведете…»



К сожалению, на такой обман клюнули многие жертвы мошенников. Люди перечисляли им деньги на указанный номер через терминалы и мобильные приложения. Карточки так называемой «службы безопасности» были открыты на родственников, друзей, знакомых членов преступной группы или бывших заключенных этой же колонии, которые уже были на воле. Они и обналичивали переводы, получая процент с каждой операции. Остальные деньги шли на организацию передач рецидивистам или на хранение.

Потерпевшие же, не дождавшись возврата своих средств, обращались с претензиями в отделения банка…

— Какую сумму называли мошенники своим жертвам?

— От 500 гривен до 60 тысяч гривен. Одна их жертва даже срочно оформила кредит на солидную сумму, чтобы перевести деньги «службе безопасности». Всего банда рецидивистов украла у доверчивых граждан около миллиона гривен. Вероятно, сумма будет расти, так как в полицию продолжают обращаться потерпевшие из всех регионов Украины. К сожалению, большинство обманутых — пенсионеры.

«За решеткой мошенники ухитрились виртуально даже продать машину…»

— Мошенники занимались своим «бизнесом» с интервалом в несколько дней. Как правило, звонили жертвам вечером, ночью, в выходные и праздничные дни, когда в колонии минимум наших сотрудников. Плюс в это время, вечером, жертвы наиболее расслаблены, — рассказал «ФАКТАМ» оперативный сотрудник управления, который занимался этим резонансным делом. — Разрабатывали банду долго. Оперативники, бойцы полицейского спецназа «КОРД», киберполиции и внутренней безопасности задержали мошенников на горячем. Во время обысков в колонии и на территории жилой зоны для заключенных изъяли доказательства — мобильные телефоны, SIM-карты и др. Кстати, подозреваемые даже вели дневник, куда четко записывали информацию о каждом звонке — время, кому звонили, сколько денег удалось выманить.

У родственников и друзей подозреваемых также в ходе обысков были изъяты вещдоки, в том числе банковские карточки и часть денег, украденных у граждан.







— За что подозреваемые отбывали срок в колонии?

— В 86-й колонии отбывают наказание мужчины, которые раньше были судимы за преступления средней степени тяжести. Пятеро подозреваемых осуждены за кражи, грабежи, разбои, нанесение тяжких увечий. У всех не менее двух-трех судимостей. Возраст — 30−40 лет. В колонии они не были так называемыми «авторитетами». Скорее, наоборот. Следствие установит роль в преступлении каждого из них. Им обязательно придется отбывать наказание и за мошенничество в крупных размерах.

— Сотрудники колонии не могли передавать заключенным мобильные телефоны?

— Следствие продолжается, но, предварительно, сотрудники колонии не причастны. Ведь именно мы и выявили преступную деятельность. Следствие ведет областная полиция. Мы тесно сотрудничаем.

К сожалению, в этом году только по исправительным колониям и учреждениям Винницкой области раскрыли уже пять подобных преступлений. Например, в исправительном центре в Крыжополе банда продавала несуществующие мопеды, велосипеды, автоприцепы и даже автомобиль. Злоумышленники находили в интернете фотографию предмета, обрабатывали ее в фотошопе и размещали на сайтах продаж. Специально ставили низкую цену. Покупатели активно откликались и звонили «продавцам». «Продавцы» просили скинуть на карту задаток. Естественно, никакой покупки не было, а деньги оставались у мошенников.

В связи с этим обращаемся к гражданам никогда не называть незнакомым, да еще по телефону, пароль своей карточки или личного банковского счета. А в случае сомнений или опасности сразу же обращаться в банк на «горячую линию» или звонить в полицию.

Фото со страницы в Facebook Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам уголовных наказаний и пробации Минюста Украины и Национальной полиции

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