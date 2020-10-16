В Чернигове поймали любителя девочек из малообеспеченных семей
В Чернигове задержали местного жителя, который предлагал несовершеннолетним девочкам интимные отношения за деньги.
Как сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области, своих жертв 34-летний извращенец находил в Интернет, причем искал их в основном среди девочек из малообеспеченных семей.
Следственные действия завершились задержанием злоумышленника, которое произошло 15 октября как раз во время встречи с очередной школьницей.
В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого, которому инкриминируют статью 156 Уголовного кодекса («Развращение несовершеннолетних»). В соответствии с этой статьей совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Ранее под Винницей педофил поглумился над …6-летней родственницей.
Фото полиции Черниговской области480
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