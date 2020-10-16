Повесившийся под Одессой 14-летний мальчик мог быть вовлечен в «группу смерти»

Трагедия, разыгравшаяся в Белгороде-Днестровском, что на юге Одесской области, повергла город в шок. Здесь девятилетний мальчик, вернувшись из школы, обнаружил своего старшего, 14-летнего брата подвешенным в петле на арке их дома. Сразу же сообщил взрослым, которые вызвали «скорую», полицию. Однако спасти подростка не удалось: он был уже без признаков жизни.

Как могло произойти непоправимое, что послужило причиной? На эти и сопряженные с ними вопросы не могут ответить ни родные, ни друзья погибшего.

По словам его соучеников-девятиклассников (все они под жутким впечатлением, в школе с ребятами работают психологи), «Андрей был хорошим учеником и товарищем». Ничего «подозрительного» в поведении подростка не замечали и педагоги. Характеризуют его как исполнительного и неконфликтного ученика.

Выяснилось, что утром того рокового дня паренек и его младший брат собирались в школу. Обычно отправлялись туда вместе со своей мамой, которая — завуч этого учебного заведения. Однако нынче Андрей сказал, что у него болит голова (по словам матери, на головную боль он жаловался еще накануне вечером) и остался, чтобы принять таблетку, немного отдохнуть и затем прийти на занятия. В школе он так и не появился, на телефонные звонки матери не отвечал. Когда 9-летний Богдан вернулся домой, увидел старшего брата в петле…

Как отмечают соседи, горожане, знающие семью, «в этом доме всегда царила очень искренняя, дружеская атмосфера, старший мальчик был очень близок с отцом (он работает в местной гимназии. — Авт.), активно помогал ему в обустройстве жилища».

«По словам родственников, намерений покончить жизнь самоубийством подросток не выражал. Никакой предсмертной записки не оставил», — констатировали в местном отделе полиции.

Сейчас работает следственно-оперативная группа. В ходе начавшегося расследования по статье «Умышленное убийство» с предварительной пометкой «самоубийство» правоохранители стремятся докопаться до истинных причин и обстоятельств происшедшего.

Рассматриваются различные рабочие версии. В ряду основных — вероятность доведения до самоубийства, в том числе под воздействием так называемых «Групп смерти» в Интернете. Следователи изъяли личные гаджеты погибшего и намерены изучить его переписку, контакты в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Николаеве совершил суицид 10-летний мальчик. Тело ребенка с петлей на шее обнаружили в квартире его родители.

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