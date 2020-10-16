В Одессе вынесли приговор фигуранту дела об убийстве Гандзюк

В Одессе Приморский районный суд Одессы вынес приговор фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Как сообщает портал судебной власти, подсудимого признали виновным в сокрытии преступления и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Однако из-за того, что Павловский пошел на сделку со следствием, его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на год. Ходатайство же о взыскании с него морального вреда в размере 500 тысяч гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Напомним, 1 октября Павловский в суде подтвердил, что активистку «заказал» Мангер.

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