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Отказали тормоза: в Киеве "взбесившаяся" бетономешалка смяла пять авто на своем пути

19:27 16 октября 2020
Отказали тормоза: в Киеве «взбесившаяся» бетономешалка смяла пять авто на своем пути

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием бетономешалки и пяти легковых авто. По предварительной информации паблика dtp.kiev.ua, причиной ЧП стал отказ тормозов у грузового автомобиля.

Двигаясь по улице Лукъяновская, бетономешалка в какой-то момент начала катится вниз, в результате просто смяла 5 авто на своем пути. Закончился спуск въездом в забор.

В результате ДТП пострадали два человека.

Появились фото и видео с места инцидента.

Виновника ДТП "наказал" забор

Один из наиболее пострадавших автомобилей

Напомним, ранее подобное ДТП с грузовиком под Днепром привело к смерти двух людей.

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