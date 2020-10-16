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Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео "атаки" неуправляемой бетономешалки

21:59 16 октября 2020
Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео момента столкновения

Появилось новое видео с места ДТП на улице Лукьяновской в Шевченковском районе Киева 16 октября, которое устроила бетономешалка.

Напомним, по предварительным данным, у тяжелого грузовика отказали тормоза, и потерявшее управление авто протаранило несколько припаркованных и движущихся по улице легковых автомобилей.

По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео момента столкновения

Масштабное ДТП на Подоле: появилось видео "атаки" неуправляемой бетономешалки

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