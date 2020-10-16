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Киберполиция разыскала мошенника, укравшего 140 тысяч гривен у больной девочки. Ребенок умер

22:18 16 октября 2020
Киберполиция разыскала мошенника, укравшего 140 тысяч гривен у больной девочки. Ребенок умер

В Кировоградской области отдел противодействия киберпреступлениям разоблачил мошенника, который под предлогом организации финансовой помощи матери больной девочки осуществил перевыпуск ее SIM-карты и, получив доступ к ее интернет-банкингу, перевел все собранные на лечение деньги (почти 140 тысяч гривен) на свой счет.

Оставшись без помощи, ребенок скончался, сообщает Киберполиция Украины.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник позвонил под видом помощника высокопоставленного лица, руководителя благотворительной организации и предложил помощь.

В прошлом он уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины, в соответствии с которой виновному грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему предупредительной меры.

Напомним, ранее в Киеве вынесли приговор мужчине, который выманил у школьника 700 тысяч гривен, используя популярную у телефонных мошенников схему «Я в полиции, нужны деньги». Девятилетнему мальчику было заявлено, что его мать попала в ДТП, задержана полицией и нужно срочно собрать все сбережения и передать их человеку у подъезда.

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