На кандидата в мэры Славянска напали с ножом во время встречи с избирателями

В пятницу, 16 октября, было совершено покушение на убийство кандидата на пост городского головы Славянска от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павла Придворова. По информации пресс-службы политсилы, все произошло около 18:00, когда Придворов общался с жителями близлежащих домов.

Из подъезда выскочил неизвестный с ножом и пытался нанести им удар кандидату сзади, однако жители Славянска вовремя сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции.

Полиция начала уголовное производство по статьям 15, 115 Уголовного кодекса «Покушение на убийство».

Напомним, в конце лета было совершено нападение на активистов молодежного крыла оппозиционной партии на трассе Киев-Харьков.

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Фото atr.ua/

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