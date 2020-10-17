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Происшествия

Ливень в Киеве: улицы города традиционно ушли под воду

12:57 17 октября 2020
Непогода в Киеве

В столице Украины сильный ливень 17 октября привел к затоплению многих улиц. Горожане в соцсетях делятся видео разгула стихии. В патрульной полиции призывают автомобилистов учитывать сложившиеся погодные условия, выбирая маршрут поездки.

«Вниманию водителей! Подтопление проезжей части на улицах Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого», — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается о подтоплении улиц Новопироговской, Приорской, Автозаводской, Сырецкой, Кирилловской и Копыловской. На Кирилловской остановлено движение трамваев.

Пострадала от стихии не только столица, но и ее пригороды. В частности, многие улицы Ирпеня оказались под водой. Особенно пострадал район возле железнодорожного вокзала.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад на Киев также обрушился серьезный ливень. Тогда из-за стихии без электрики остался микрорайон Отрадный в Соломенском районе — света не было в жилых домах, школах и детсадиках. Многие улицы также оказались подтоплены.

Фото: Telegram/Патрульна поліція Києва

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