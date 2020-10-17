Мужчина избивал возлюбленную битой и ногами. Позже выяснилось, что две его бывшие девушки выпали из окна

Переломы обеих рук, ребер, челюсти, открытая травма головы, выбитые зубы и гематомы по всему телу. Так для 33-летней Ольги Войтенко закончилась попытка разорвать отношения с ее 45-летним возлюбленным, жителем Вышгородского района Киевской области. Мужчина избивал Ольгу битой и ногами — и остановило его только вмешательство соседа, который прибежал на крик. После того как злоумышленника задержали, выяснилось, что Ольга Войтенко — далеко не единственная его жертва. Оказалось, что до нее мужчина так же обошелся с несколькими другими своими возлюбленными. С каждой из них он знакомился в соцсетях. Сначала был любезным и обходительным, дарил цветы и читал стихи. Но через несколько месяцев он, по словам пострадавших девушек, становился нервным, подозрительным и ревнивым, начинал закатывать скандалы. Когда жертва пыталась разорвать отношения, мужчина переходил к угрозам и физическому насилию. Одна из его бывших девушек говорит, что он ее избил и сжег машину. Вторая — что он поджег ее квартиру. Еще две его бывшие возлюбленные погибли при странных и совершенно аналогичных обстоятельствах — обе выпали из окон многоэтажек.

«Мне в нескольких местах зашивали голову… У меня сломаны нос, челюсть, руки, ребра, выбиты зубы»

Ольгу Войтенко мужчина избивал во дворе своего дома в Вышгородском районе Киевской области. Произошло это как раз в тот день, когда женщина собиралась разорвать с ним отношения. Они начали встречаться в мае нынешнего года. Познакомились в соцсети. Ольга со своим четырехлетним сыном от первого брака жила в Донецкой области, поэтому отношения с новым возлюбленным поддерживала на расстоянии. Они встречались, когда Ольга приезжала в Киев. Женщина говорит, что сначала новый друг производил впечатление интересного и эрудированного человека. Рассказывал, что по профессии он врач-венеролог, а в последнее время занялся продажей биодобавок для спортсменов. Красиво ухаживал, признавался в любви. Но через несколько месяцев его отношение к Ольге начало меняться. Особенно после того, как женщина познакомила его со своим четырехлетним сыном.

— Он стал странно себя вести. Пытался воспитывать моего ребенка, даже наказывать, — говорит Ольга Войтенко. — Заявил, что у него в доме есть бетонная яма и он будет сажать в эту яму тех, кто плохо себя ведет. Начал закатывать скандалы. Меня такие отношения не устраивали. Но когда я ему об этом сказала, услышала угрозы. «Через несколько месяцев я уеду за границу. Перед отъездом найму наркоманов, которые за 100—200 долларов обольют твоего сына кислотой или переломают ему ноги, — заявил он. — Или палкой по голове ударят». Еще он отобрал сумку с моими вещами… В тот же день я от него убежала.

По словам Ольги, через неделю мужчина стал перед ней извиняться. Говорил, что «не то имел в виду», умолял простить. Когда 22 сентября Ольга в очередной раз приехала в Киев, он уговорил ее съездить вместе в Чернигов. Ольга согласилась, но во время поездки поняла, что продолжать отношения не хочет. И сказала об этом вслух.

— Мы как раз подъехали к его дому, и я вышла из машины, чтобы открыть калитку, — продолжает Ольга. — Когда обернулась, он уже стоял возле машины. В свете фар я увидела дубинку… Он ударил меня ею по голове. Я упала и начала кричать: «Помогите!» Больше ничего не помню…

Ольга пришла в себя уже в больнице, где ей, истекающей кровью, оказывали первую помощь.

— Я слышала, как мне срезают волосы, чувствовала на своей коже иглу… — вспоминает женщина. — Мне в нескольких местах зашивали голову, брови… У меня сломаны нос, челюсть, руки, ребра, выбиты зубы. Я потеряла слух. Повреждены глаза. Врачи сказали, что, если в голову не поставить титановую пластину, потеряю зрение.

— Увидев Олю в больнице, я пришла в ужас — на ней не было живого места, — рассказала «ФАКТАМ» бывшая свекровь Ольги Светлана Войтенко. — Она не могла говорить, все лицо было изувечено. Я знала, что Оля встречалась с мужчиной. Один раз даже его видела. Внук как-то сказал мне, что «этот дядя очень капризный». Оля тогда еще поправила его — мол, не капризный, а просто требовательный. А оказалось, что это самый настоящий садист. Если бы не сосед, этот изверг точно ее убил бы…

33-летняя Ольга Войтенко до и после жестокого избиения. Ей предстоит еще множество операций. Фото из Facebook

Сосед преступника Александр прибежал на шум. Вспоминает, что услышал женский крик. А когда подошел к дому, из которого доносились крики, увидел возле калитки лужу крови.

— Мне навстречу выбежал сосед. Он был очень возбужден, — говорит Александр. — Я спросил у него, что происходит. «Да тут… На мою девушку напали, — сказал он. — Прямо здесь, во дворе». «Кто напал? Где сейчас девушка?» — спрашиваю. «Она… в моей машине», — заявил сосед. Он явно нервничал. Я сказал, что вызову скорую. «Не нужно, — запротестовал сосед. — Скорая пока приедет… Я лучше сам отвезу ее в больницу». С этими словами он сел в машину и уехал. А я вызвал полицию.

— Этот человек действительно привез Олю в больницу. Оставил ее в коридоре (не назвав даже имени) и уехал, — продолжает Светлана Войтенко. — Больше чем уверена, что он не собирался везти ее в больницу. Но после встречи с соседом у него уже не оставалось другого выхода.

В тот же день негодяя задержали. У него изъяли биту — ту самую, которой он избил Ольгу. Правда, биту он успел помыть. Сейчас он сидит в Лукьяновском СИЗО и наотрез отказывается от каких-либо комментариев.

Подозреваемый находится в Лукьяновском СИЗО и, как говорят в полиции, пока отказывается сотрудничать со следствием

Начиная отношения с этим человеком, Ольга Войтенко не знала, что несколько лет назад он уже становился «героем» телепрограмм — фигурировал в подобных историях. В отношении него даже открывали уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений одной из бывших девушек. Но тогда ему удалось избежать ответственности. По непонятным причинам полицию не заинтересовало даже то, что две бывшие подруги этого человека трагически погибли: обе выпали из окон многоэтажек. И хотя множество улик указывало на то, что это были не самоубийства, расследовать инциденты полиция не захотела.

«Этот изверг пригрозил Вике: если вздумает уйти от него, сожжет квартиру отца»

Виктория Манкевич погибла 13 апреля 2016 года. Ее тело рано утром обнаружил дворник под 16-этажным домом на Отрадном проспекте в Киеве. Это было примерно в двух километрах от дома, где Виктория в последнее время жила со своим возлюбленным — тем самым, которого сейчас задержали за избиение Ольги Войтенко. И он был последним, кто видел Викторию живой.

13 апреля 2016 года 30-летняя Виктория Манкевич выбросилась из окна. Последним, кто видел ее живой, был ухажер, с которым она накануне поссорилась

— Вика начала встречаться с этим человеком в ноябре 2015 года, — рассказала «ФАКТАМ» мама Виктории Людмила. — Дочка тогда еще жила в Ривном и говорила, как он постоянно присылал ей подарки, курьером передавал цветы. В декабре Вика переехала к нему в Киев. Вика была очень умной и самодостаточной девушкой. Высшее образование получила в Сорбонне в Париже, устроилась работать в престижную международную компанию, часто летала в командировки за границу. Но, кроме хорошего заработка и успешной карьеры, ей, как и всем женщинам, хотелось любви. И она влюбилась в этого человека.

О том, что у них в отношениях начались проблемы, она мне не говорила. Видимо, не хотела, чтобы я волновалась. А вот своей подруге дочка рассказывала, что он начал вести себя неадекватно. Устраивал сцены ревности. Однажды, узнав, что она разговаривала со своим бывшим парнем, выставил ее на улицу без одежды и заявил, что отдаст вещи только после того, как она «возместит ему ущерб» — 15 тысяч гривен. Дочка тогда звонила мне и говорила, что ей срочно нужны деньги. Но не сказала, на что. У меня в тот момент не было нужной суммы, и я посоветовала Вике обратиться к бабушке. Бабушка помогла. Вика попросила ее перечислить деньги на карточку этого изверга. Сказала, что они якобы покупают машину…

Дочкина подруга сообщила мне и о других ситуациях. Как он на глазах у Вики в машине ударил свою дочь (у этого негодяя есть дочь от первого брака, которая тогда ходила в детсад). Девочка описалась от страха, а он заставил ее ехать в машине стоя, чтобы не испачкала сиденье. Доставалось и Вике. После очередной ссоры он среди ночи вывез ее на заправку и оставил там без денег и документов. Правда, через некоторое время вернулся за ней. Еще Вика узнала, что он употреблял наркотики… Она хотела от него уйти, но боялась. После того как он однажды ударил ее в машине, Вика сказала, что напишет заявление в полицию. Он заявил, что тогда скажет, что она его ограбила. Еще и пригрозил: если Вика вздумает от него уйти, он приедет в Ривне и сожжет квартиру, где живет ее отец. За несколько дней до гибели Вика сказала подруге, что 18 апреля он должен уехать в Прагу. Дочка хотела дождаться его отъезда и по-тихому от него уйти. Но не успела…

О гибели Виктории ее родные и друзья узнали только через девять дней. А все потому, что после 12 апреля девушка (которой уже не было в живых) не переставала выходить с ними на связь. Ее телефон был включен и, более того, кто-то продолжал переписываться с друзьями от ее имени!

— Дочку нашли без документов, и ее тело отвезли в морг как неопознанное, — говорит Людмила. — А мы были уверены, что дочка, как и собиралась, улетела в командировку в Конго. Писали ей в «Вайбер», и она отвечала. Правда, ее ответы были странными — односложными, без знаков препинания. Вот, например, переписка с ее подругой:

Подруга: У тебя все хорошо?

Вика: Норм.

Подруга: Если ты мне в понедельник не отпишешь, я возьму билет и приеду к тебе

Вика:))

Подруга через некоторое время: Вик?

Вика: Позже. на душе плохо

— Дочка никогда не писала «норм» или что-то в этом роде, — продолжает Людмила. — При этом на звонки не отвечала. Заподозрив, что здесь что-то не так, мы обратились в полицию. И буквально на следующий день ее тело обнаружили в одном из киевских моргов.

Последний, с кем Вику видели живой, был этот изверг. И телефон дочки наверняка оставался у него. Его сосед рассказал, что поздно вечером 12 апреля слышал в их квартире женский крик. Полиция этого соседа даже не опросила… Уголовное дело несколько раз пытались закрыть, представив все как суицид. Мы добивались возобновления расследования. А этот садист продолжал оставаться на свободе и находить новые жертвы.

Более того, позже мы узнали, что в 2012 году, за пять лет до гибели Вики, точно так же погибла еще одна его бывшая девушка Ольга Бородиня. Тоже выпала из окна — только уже своей квартиры. Когда я увидела ее фото, меня поразило сходство этой девушки с моей дочерью. Они очень похожи внешне — обе стройные симпатичные брюнетки (как, кстати, и Ольга Войтенко, которую он сейчас избил до полусмерти). Независимые судмедэксперты, которых привлекли к делу журналисты из ток-шоу «Говорит Украина», исследовав травмы Ольги, пришли к выводу, что как минимум часть телесных повреждений она не могла получить при падении с высоты — даже если это и было самоубийство, ее перед этим избили.

Ольга Бородиня, как и Виктория, была успешной молодой женщиной. Владела несколькими языками, работала финансистом в престижной киевской компании. С этим человеком познакомилась на сайте знакомств. Как и в случае с Викторией, сначала были красивые ухаживания, а затем — ревность, истерики и угрозы.

— После того как дочку пригласили на работу в австрийский банк, он закатил ей скандал и заявил, что отберет ее паспорт, чтобы она никуда не уехала, — рассказал отец Ольги Александр. — Когда Оля первый раз его отшила, он приезжал к нам домой и слезно просил дать ему возможность связаться с ней по скайпу. Мы, не зная, что это за человек, пошли ему навстречу… Они тогда поговорили, но он сказал, что это не помогло — мол, возобновлять отношения Оля не хочет. Когда дочка вернулась в Киев, он настаивал на встрече.

21 декабря 2012 года они встретились. А через несколько часов нам позвонили из милиции: «Вашу дочь нашли под окнами ее квартиры. Она погибла». Этот негодяй потом рассказывал, что они поссорились и он якобы ушел за час до случившегося. Вот только двери Олиной квартиры почему-то были открыты. А в самой квартире вообще не осталось отпечатков пальцев — даже ее собственных. Пропало полотенце, которое мы с женой накануне Олиного приезда повесили у нее на кухне. Вероятно, этим полотенцем и были стерты все отпечатки. А еще пропали деньги (мы точно знали, что у Оли была значительная сумма в евро).

Мы долго пытались добиться объективного расследования, обращались во все инстанции. Но бесполезно. Этого негодяя допросили только через две недели после случившегося — и его слова почему-то ни у кого не вызвали сомнений. Подозреваемым в уголовном деле он так и не стал…

Меньше чем через год после гибели Ольги у этого человека появилась новая возлюбленная — киевлянка Ася Зброцкая. На первом же свидании он рассказал Асе, что его бывшая девушка трагически погибла, совершив суицид. Начиная отношения с этим человеком, Ася даже не догадывалась о том, что ее ждет. Что совсем скоро этот человек вывезет ее на пустырь, где будет жестоко избивать, только чудом она останется жива. Что бывший возлюбленный проколет колеса, а потом и вовсе сожжет ее автомобиль. Как развивались отношения подозреваемого с другими жертвами и почему все эти годы полиция отказывалась расследовать преступления, читайте в следующем номере «ФАКТОВ».

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