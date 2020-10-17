На Кропивницкий обрушился ураган: впечатляющие фото и видео последствий
В субботу, 17 октября, ураган с ливнем накрыл Кропивницкий и принес городу много беды, сообщает в Facebook председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко.
Буквально за 5 минут шквальный ветер снес крыши домов, сорвал внешние конструкции на зданиях, разрушил стены в домах, повалил деревья. Повреждены линии электропередач и газопровод.
Погибших нет, но три человека травмированы. Их доставили в больницу.
Людям, у которых пострадало жилье, власти предложили переночевать в гостинице «Турист».
Последствия непогоды уже ликвидируют электрики и газовщики, помогают спасатели и Нацгвардия. В свою очередь, городские и областные власти обещают пострадавшим от непогоды помочь финансово.
«ФАКТЫ» сообщали о последствиях сегодняшнего ливня в Киеве.
Фото facebook.com/NazarenkoAV
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