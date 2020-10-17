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Происшествия

На Кропивницкий обрушился ураган: впечатляющие фото и видео последствий

17:27 17 октября 2020
разрушенный дом

В субботу, 17 октября, ураган с ливнем накрыл Кропивницкий и принес городу много беды, сообщает в Facebook председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко.

Буквально за 5 минут шквальный ветер снес крыши домов, сорвал внешние конструкции на зданиях, разрушил стены в домах, повалил деревья. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Погибших нет, но три человека травмированы. Их доставили в больницу.

Людям, у которых пострадало жилье, власти предложили переночевать в гостинице «Турист».

Последствия непогоды уже ликвидируют электрики и газовщики, помогают спасатели и Нацгвардия. В свою очередь, городские и областные власти обещают пострадавшим от непогоды помочь финансово.

«ФАКТЫ» сообщали о последствиях сегодняшнего ливня в Киеве.



Фото facebook.com/NazarenkoAV

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