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Происшествия

Фискальная служба вскрыла мою ячейку в "ПриватБанке" и забрала мои сбережения, — Руслан Ротань

22:06 17 октября 2020
Руслан Ротань

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины (100 матчей в ее составе), а ныне главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань рассказал, как пострадал, будучи клиентом «ПриватБанка».

Спортсмен пишет, что 17 сентября следственная группа киевской налоговой вскрыла его ячейку в «ПриватБанке» и забрала оттуда все сбережения, не поставив его в известность. Изъятие якобы было проведено по уголовному производству. При этом Ротань к этому уголовному производству никакого отношения не имеет.

В результате такого «изъятия» треть хранившихся в ячейке денег «испарилась» и не попала в протокол фискалов.

Бывший футболист узнал о произошедшем случайно на следующий день.

На сегодня большую часть денег удалось вернуть. ГБР ведет расследование произошедшего.

«ПриватБанк», я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно", — пишет возмущенный спортсмен.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Каменском на Днепропетровщине государственные исполнители вывели со счета отца погибшего на Донбассе бойца почти 300 тысяч гривен, начисленные государством в качестве компенсации.

Фото uaf.ua

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Руслан Ротань

Фискальная служба вскрыла мою ячейку в "ПриватБанке" и забрала мои сбережения, — Руслан Ротань

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