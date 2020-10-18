Человека подстрелили возле станции киевского метро

В Киеве возле станции метро «Черниговская» вечером 17 октября произошла стрельба и был ранен мужчина.

Как сообщили в столичной полиции, во время конфликта в одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями возник конфликт. Спор, который продолжился на улице, впоследствии перерос в драку.



Во время конфликта один из участников драки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Ранение получил 20-летний парень. Его госпитализировали в больницу с рваной раной кисти.



«Стрелка» задержали. Им оказался 24 — летний местный житель. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

На месте происшествия копы изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.



Напомним, в этот же день в районе станции метро «Черниговская» произошло еще одно ЧП — в вагон поезда на ходу неизвестные бросили камень. Никто из пассажиров не пострадал, но нескольких человек накрыло волной из стекла.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice

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