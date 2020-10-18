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Происшествия

С полицейским случился опасный инцидент при спасении самоубийцы во Львове

11:09 18 октября 2020
Полиция

Во Львове полицейский едва не погиб, когда пытался снять с крыши молодого человека с признаками наркотического опьянения. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львова в Telegram.

Инцидент произошел на улице Генерала Чупрынки. В полицию поступил вызов о том, что человек совершает попытку самоубийства.

«Через 2 минуты инспекторы были на месте происшествия и встретились с заявителем. Молодой человек рассказал, что снимает с другом помещение и тот начал вести себя неадекватно. Накануне бил посуду в квартире, а во время последнего разговора рассказал, что заболел тяжелой неизлечимой болезнью и поэтому он хочет покончить с жизнью», — сообщили в полиции.

Прибыв на место, инспекторы сначала позвали парня и осмотрели часть крыши. Поскольку 25-летний мужчина не откликнулся, а конструкции крыши мешали обзорности, инспектор Игорь Буй поднялся на скользкую после дождя крышу.

«Полицейский несколько минут искал Дмитрия и звал. В один момент он увидел его и, не удержавшись на ногах, съехал с верхушки крыши. К счастью, конструкции задержали патрульного», — говорится в сообщении полиции.

Мужчина вел себя странно, говорил, что имеет галлюцинации. Патрульный убедил его вернуться в дом, где его ждали медики, которые госпитализировали его в специальное заведение.

Как писали «ФАКТЫ», летом в Тернополе в последний момент потенциальный самоубийца был спасен патрульными и сотрудникам ГСЧС. Тогда человек хотел прыгнуть вниз с восьмого этажа, но патрульный Владимир Тихомирский совместно с работниками ГСЧС незаметно зашли в помещение и за мгновение до прыжка схватили мужчину за руки и втащили в комнату.

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