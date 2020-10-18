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Происшествия

Главред одного из СМИ заявил о нападении на него представителей ОПЗЖ в Одесской области

12:50 18 октября 2020
Роман Варшанидзе

Вечером в субботу, 17 октября, в поселке городского типа Великодолинское Овидиополького района во время встречи с избирателями одного из кандидатов на пост главы местной ОТГ группа неизвестных напала на главреда издания «Альтернатива.орг» Романа Варшанидзе.

По словам потерпевшего, это были представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ):

«Нападение совершенно на улице Новоселов, куда я приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинскии. Ко мне подошли трое неизвестных, начали задавать вопросы и ударили в челюсть». Как утверждает пострадавший, от удара он потерял сознание.

«Методы насилия „партии войны“ переносятся и в мирную жизнь. Будут они во власти, будет война везде!..» — прокомментировал 48-летний журналист, член исполкома Овидиопольского сельсовета.

Полиция начала уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении представителя СМИ.

В официальном сообщении Овидиопольского отдела полиции указывается, что «во время съемок репортажа трое неизвестных причинили главному редактору местного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга».

Процессуальное руководство по данному факту осуществляет Ильичевская местная прокуратура. Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 25 августа 2017 года https://crime.fakty.ua/244 052-v-odesskoj-oblasti-zloumyshlenniki-izbili-glavnogo-redaktora-gazety.

Скриншот: Pravda ND / YouTube

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