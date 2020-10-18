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Происшествия

Архимандрит Серафим из УПЦ МП пошел на рыбалку и пропал без вести

15:33 18 октября 2020
Архимандрит Серафим

В Черновицкой области пропал без вести один из настоятелей монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.

«В полицию обратился буковинец и сообщил, что его родственник Дудка Дмитрий Иванович накануне ушел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица и до сих пор не вернулся. 46-летний мужчина является настоятелем одного из монастырей Заставновского района и проживает в селе Крещатик этого района», — сообщили в полиции.

Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого присоединились также спасатели и общественность. Его приметы: рост 170−175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой.

Отметим, что архимандрит Серафим (Дудка) — настоятель Иоанно-Богословского мужского монастыря УПЦ (МП) в Буковине в селе Крещатик.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года по Киевом пропал военный капеллан Сергей Струк. Позднее его нашли в лесу. Он удалился в лес, чтобы молиться.

Фото: Національна поліція України

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