Две девушки устроили гвалт в поезде "Львов-Киев" и довели всех до белого каления

В Хмельницкой области произошло ЧП на железной дороге — поезд «Львов — Киев» был экстренно остановлен на станции в Шепетовке в связи с неадекватным поведением двух девушек (одна из них к тому же оказалась несовершеннолетней).

Как сообщает «Киев Оперативный», пассажирки начали нарушать порядок практически со своей посадки во Львове — пили спиртное, курили в вагоне, слушали громкую музыку, бегали по коридору… без одежды и не обращали внимания на замечания.

В паблике появилось видео из вагона с участием неадекватных пассажирок.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В комментариях пользователи не стесняются в выражениях. «С ума сошли? Они их просто высадили??? Нельзя высаживать в таком состоянии. Это ст. 135 КК Украины. Это как минимум», «Европейцы ехали столицу посмотреть», «19 лет уже не малолетка, а совершенолетняя молодая женщина, которая полностью несет ответственность за свои действия. Да и 17 лет уже не малолетняя, а несовершенолетняя, и на них распространяются статьи за хулиганку и нарушение общественого порядка», «Позорище. Родители одной точно обрадуются, когда на них админку составят», — вот только некоторые отзывы о поведении «героинь дня».

В результате начальник поезда принял решение высадить дебоширок и вызвать полицию.

Как уточнили в полиции Хмельницкой области, указанный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 октября.

Правоохранители провели с нарушительницами профилактическую беседу и пересадили их на другой поезд. В момент задержания те якобы уже якобы успокоились и были вполне адекватными. В «Укрзалізнице» инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, в конце лета в Николаеве опоздавший пассажир «заминировал» киевский поезд.

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